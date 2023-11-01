В Варшаве отстранили студентку медуниверситета за участие в антисемитской акции
В столице Польши Варшаве студентку пятого курса медуниверситета отстранили от занятий за участие в антисемитской акции.
Как сообщили учебному заведению, 21 октября студентка на пропалестинской акции держала изображение звезды Давида в мусорнике с надписью “Сохраним мир чистым”.
Как пишет польский портал Interia.pl, в письме ректор Варшавского медицинского университета, профессор Збигнев Гачонг подчеркнул, что инцидент с антисемитским плакатом, который держала студентка из Норвегии, произошел вне стен заведения и в свободный от занятий день — в субботу.
— В первый же рабочий день после инцидента норвежскую студентку вызвали в деканат для дачи объяснений. На основании выводов по этому поводу я немедленно принял решение передать дело на рассмотрение Дисциплинарного омбудсмена для студентов и докторантов Варшавского медицинского университета, а впоследствии также отстранить студентку от обучения, — заявил он.
Гачонг добавил, что проявлениям языка вражды или насилия “нет места в университете”, но заведение “не контролирует и не мониторит” частные аккаунты своих студентов в соцсетях.
Напомним, акции в поддержку Палестины проходят в разных странах. 28 октября в столице Великобритании Лондоне прошло почти стотысячное шествие.
Люди с плакатами и палестинскими флагами требовали прекратить израильские бомбардировки сектора Газа.
Загрузка
Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.Олег Корниенко