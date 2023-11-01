В Варшаве отстранили студентку медуниверситета за участие в антисемитской акции

В столице Польши Варшаве студентку пятого курса медуниверситета отстранили от занятий за участие в антисемитской акции.

Как сообщили учебному заведению, 21 октября студентка на пропалестинской акции держала изображение звезды Давида в мусорнике с надписью “Сохраним мир чистым”.

Как пишет польский портал Interia.pl, в письме ректор Варшавского медицинского университета, профессор Збигнев Гачонг подчеркнул, что инцидент с антисемитским плакатом, который держала студентка из Норвегии, произошел вне стен заведения и в свободный от занятий день — в субботу.

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— В первый же рабочий день после инцидента норвежскую студентку вызвали в деканат для дачи объяснений. На основании выводов по этому поводу я немедленно принял решение передать дело на рассмотрение Дисциплинарного омбудсмена для студентов и докторантов Варшавского медицинского университета, а впоследствии также отстранить студентку от обучения, — заявил он.

Гачонг добавил, что проявлениям языка вражды или насилия “нет места в университете”, но заведение “не контролирует и не мониторит” частные аккаунты своих студентов в соцсетях.

Напомним, акции в поддержку Палестины проходят в разных странах. 28 октября в столице Великобритании Лондоне прошло почти стотысячное шествие.

Люди с плакатами и палестинскими флагами требовали прекратить израильские бомбардировки сектора Газа.

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