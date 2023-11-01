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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Варшаві відсторонили студентку медуніверситету за участь в антисемітській акції

Польща - прапори
Фото: Unsplash

У столиці Польщі Варшаві студентку п’ятого курсу медуніверситету відсторонили від занять за участь в антисемітській акції.

Як повідомили навчальному закладові, 21 жовтня студентка на пропалестинській акції тримала зображення зірки Давида у смітнику з написом “Збережемо світ чистим”.  

Як пише польський портал Interia.pl, у листі ректор Варшавського медичного університету, професор Збіґнєв Гачонг підкреслив, що інцидент з антисемітським плакатом, який тримала студентка з Норвегії, стався поза стінами закладу й у вільний від занять день – у суботу.

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– У перший же робочий день після інциденту норвезьку студентку викликали до деканату для надання пояснень. На підставі висновків з цього приводу я негайно ухвалив рішення передати справу на розгляд Дисциплінарного омбудсмена для студентів і докторантів Варшавського медичного університету, а згодом також відсторонити студентку від навчання, – заявив він.

Гачонг додав, що проявам мови ворожнечі чи насильства “немає місця в університеті”, але заклад “не контролює і не моніторить” приватні акаунти своїх студентів у соцмережах.

Нагадаємо, акції на підтримку Палестини проходять у різних країнах. 28 жовтня у столиці Великої Британії Лондоні пройшла майже стотисячна хода.

Люди з плакатами та палестинськими прапорами вимагали припинити ізраїльські бомбардування сектора Гази.

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Війна в Ізраїлі, Варшава, Палестина, Польща, Сектор Газа
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У Варшаві відсторонили студентку медуніверситету за участь в антисемітській акції

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