Потеря А-50 отразится на зоне полетов и нагрузке остальных бортов – разведка Британии

Для России будут очень ощутимы последствия сбития самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления Ил-22.

По меньшей мере о двух из них в своей сводке сообщили разведчики Минобороны Великобритании 17 января.

Последствия сбития А-50 для РФ

А-50 имеет решающее значение для россиян, поскольку с помощью этих самолетов оккупанты могут с воздуха наблюдать за боевым пространством.

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После сбития одного из бортов вечером 14 января британские разведчики считают вполне вероятным, что теперь России придется пересмотреть ограничение зоны полетов своих самолетов.

Теперь, добавляют в британском оборонном ведомстве, предположительно, будут прикрывать непосредственный оперативный удар оставшиеся восемь бортов.

– Однако увеличение нагрузки на эти самолеты в сочетании с потерей экипажа может ограничить долгосрочную устойчивость миссии, – считают в разведке Минобороны Великобритании.

Что известно об ударе по самолетам РФ

Первым о сбитии А-50 и повреждении Ил-22 над Азовским морем сообщил вечером 14 января народный депутат, заместитель главы Комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин.

15 января эту информацию подтвердил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Не первая атака на А-50

Отметим, что российские самолеты А-50 не в первый раз попадают под удары.

В прошлом году, 26 февраля 2023 года, во время взрывов на аэродроме Мачулищи в Беларуси были повреждены передняя и центральная часть самолета А-50, авионика и антенна радиолокационной станции.

Полномасштабная война в Украине длится уже 693-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Минобороны России

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