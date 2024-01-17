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Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Втрата А-50 позначиться на зоні польотів та навантаженні решти бортів – розвідка Британії

Російський літак А-50

Для Росії будуть дуже відчутними наслідки збиття літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного пункту управління Іл-22.

Щонайменше про два з них у своєму зведенні повідомили розвідники Міноборони Великої Британії 17 січня.

Наслідки збиття А-50 для РФ

А-50 має вирішальне значення для росіян, оскільки за допомогою цих літаків окупанти можуть із повітря спостерігати за бойовим простором.

Зараз дивляться

Після збиття одного з бортів увечері 14 січня британські розвідники вважають цілком імовірним, що тепер Росії доведеться переглянути обмеження зони польотів своїх літаків.

Наразі, додають у британському оборонному відомстві, імовірно, прикриватимуть безпосередній оперативний удар решта вісім бортів, що залишились.

– Однак збільшення навантаження на ці літаки в поєднанні з втратою екіпажу може обмежити довгострокову стійкість місії, – вважають у розвідці Міноборони Великої Британії.

Що відомо про удар по літаках РФ

Першим про збиття А-50 та пошкодження Іл-22 над Азовським морем повідомив увечері 14 січня народний депутат, заступник голови Комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін.

15 січня цю інформацію підтвердив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

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Не перша атака на А-50

Зауважимо, що російські літаки А-50 не вперше потрапляють під удари.

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Торік, 26 лютого 2023 року, під час вибухів на аеродромі Мачулищі в Білорусі було пошкоджено передню та центральну частини літака А-50, авіоніку й антену радіолокаційної станції.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 693-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: Міноборони Росії

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