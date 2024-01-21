Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Такого не можна уявити. Жінка знайшла свою двійницю і знівечила ножем до невпізнання
Україна почала переговори з Німеччиною для повернення громадян додому
Ми рекомендуємо
Схема ухилення чоловіків від мобілізації через позбавлення жінок права на батьківство: що відомо
Терміново
На Хмельниччині знешкодили три Шахеди – ОВА
Європарламент схвалив резолюцію щодо позбавлення Угорщини права голосу в ЄС
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Там прохідний двір: Ігнат розповів про ситуацію з ППО на території Росії

Там прохідний двір: Ігнат розповів про ситуацію з ППО на території Росії
Фото: Факти ICTV

Російська протиповітряна оборона зосереджена біля фронту в Україні та в тимчасово окупованому Криму, проте не на самій території РФ – там “прохідний двір”.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю українським журналістам.

Яка ППО в Росії

За його словами, більш захищені системами ППО Москва, Санкт-Петербург та бункери російського диктатора Володимира Путіна.

Зараз дивляться

– ППО російське проріджується. Те, що вони лінію зіткнення ним наситили, – 100%, Крим насичений – 200%. Але інша російська територія не так вже і насичена ППО. Там взагалі “прохідний двір”. Москва, Петербург, бункери Путіна будуть чимось захищені, – сказав Ігнат.

Проте речник Повітряних сил зазначив, що дрони українського виробництва долітають до російської Москви, Пітера чи будь-яких нафтобаз. На його думку, це дуже добрий знак, тому що росіяни більше відчувають гіркий присмак війни.

– Вони відчувають все більш гіркий присмак війни. Росіяни думали, що “СВО йде за планом”, а війна їх не торкнеться. Тепер торкається всіх. Це отримували ми, на жаль, протягом цих двох років – пожежі, руйнування і смерті. Тепер отримають вони, – наголосив речник ПС ЗСУ.

Читайте також
Гібридними системами ППО FrankenSAM можна прикривати військові об’єкти – Ігнат
Там прохідний двір: Ігнат розповів про ситуацію з ППО на території Росії

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Джерело: Фокус
Війна в Україні, Володимир Путін, Крим, Москва, Повітряні сили України, Санкт-Петербург, Юрій Ігнат
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Спалах та бавовна в трьох областях: в РФ скаржаться на нічну атаку БпЛА
вибух
Не лише F-16: Ігнат пояснив, яка зброя здатна змінити хід війни в Україні
ATACMS
Амбасадором має бути кожна людина: Зеленська про силу м’якої дипломатії
Там прохідний двір: Ігнат розповів про ситуацію з ППО на території Росії
Тікав у супроводі спецназу РФ: лідера забороненої Компартії Симоненка оголошено в розшук
Там прохідний двір: Ігнат розповів про ситуацію з ППО на території Росії
Не думаю, що можу щось радити: Зеленська про рішення свого чоловіка щодо країни
Олена Зеленська

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь