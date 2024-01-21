Там прохідний двір: Ігнат розповів про ситуацію з ППО на території Росії

Російська протиповітряна оборона зосереджена біля фронту в Україні та в тимчасово окупованому Криму, проте не на самій території РФ – там “прохідний двір”.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю українським журналістам.

Яка ППО в Росії

За його словами, більш захищені системами ППО Москва, Санкт-Петербург та бункери російського диктатора Володимира Путіна.

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– ППО російське проріджується. Те, що вони лінію зіткнення ним наситили, – 100%, Крим насичений – 200%. Але інша російська територія не так вже і насичена ППО. Там взагалі “прохідний двір”. Москва, Петербург, бункери Путіна будуть чимось захищені, – сказав Ігнат.

Проте речник Повітряних сил зазначив, що дрони українського виробництва долітають до російської Москви, Пітера чи будь-яких нафтобаз. На його думку, це дуже добрий знак, тому що росіяни більше відчувають гіркий присмак війни.

– Вони відчувають все більш гіркий присмак війни. Росіяни думали, що “СВО йде за планом”, а війна їх не торкнеться. Тепер торкається всіх. Це отримували ми, на жаль, протягом цих двох років – пожежі, руйнування і смерті. Тепер отримають вони, – наголосив речник ПС ЗСУ.

Джерело : Фокус

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