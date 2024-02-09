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Два НПЗ в Краснодарском крае РФ атаковали беспилотники СБУ — источники

Два НПЗ в Краснодарском крае РФ атаковали беспилотники СБУ — источники
Фото: Факти ICTV

Ночью 9 февраля беспилотники СБУ атаковали сразу два НПЗ в Краснодарском крае РФ — Ильский и Афипский, что повлияет на способность страны-агрессора производить топливо для оккупационных войск.

Об этом Фактам ICTV стало известно из собственных источников.

— Результаты по Ильскому НПЗ — произошел большой пожар, поражена установка первичной переработки мощностью 3,6 млн тонн в год. А без нее враг не сможет производить дизтопливо для военных нужд. Цена такой установки — $50 млн, — сказал собеседник.

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Что касается Афипского НПЗ, по нему беспилотники, по его словам, также точно отработали, но пока последствия уточняются.

— Оба объекта находятся на расстоянии около 20 км друг от друга. Как пишут местные паблики, россияне даже вынуждены были поднимать в небо самолеты, но это не помогло защитить важные НПЗ. Такие заводы — вполне законные цели. Они не только работают на оборонку и обеспечивают топливом российские войска, но важны для экономики РФ, — объяснил собеседник.

Пожары на Ильском и Афипском НПЗ в РФ

Масштабный пожар произошел на Ильском НПЗ в Краснодарском крае ночью 9 февраля. Очевидцы говорят, что перед этим слышали взрывы.

Позже российские СМИ сообщили, что на территории завода якобы упал беспилотник.

Этой же ночью очевидцы слышали громкий звук в районе Афипского НПЗ.

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атака дронами, Взрыв, Краснодар, Пожар, Росія, СБУ
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