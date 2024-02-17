Россия запустила сотни фейков, чтоб подорвать доверие к Зеленскому — WP
Кремлевские политтехнологи на протяжении полномасштабной войны неоднократно запускали дезинформацию, направленную на дискредитацию президента Украины Владимира Зеленского. Последней волной стали фейки о снятии с поста главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
— Нам необходимо усилить конфликт между Залужным и Зеленским по принципу “он намерен его уволить”, — было сказано еще год назад одним из российских политтехнологов.
Через свою пропаганду Кремль намерен продвинуть нарратив о том, что Зеленский якобы истеричен и слаб. Эта ИПСО получила тысячи откликов и распространение в социальных сетях не только в Украине, но и Европе.
Согласно многочисленным секретным документам из Москвы, полученным редакцией The Washington Post, информационно-психологическая операция состояла в создании впечатления, что между государственным и военным руководством Украины стоят непреодолимые интриги, зависть и политическая борьба.
— Однако, согласно опросам общественного мнения, украинское общество до сих пор остается удивительно сплоченным после российского вторжения, а чиновники в Москве, как показывают документы, иногда выражали разочарование по поводу своей неспособности подорвать позиции Зеленского и разжечь раскол, — пишут журналисты.
Более того, один из политтехнологов, согласно данным The Washington Post, даже посетовал, что украинский президент обладает имиджем, как голливудская знаменитость Брэд Питт.
— Его невозможно запятнать, — цитируют слова владельца кремлевской ботофермы авторитетные СМИ.