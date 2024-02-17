Росія запустила сотні фейків, щоб підірвати довіру до Зеленського – WP
Кремлівські політтехнологи упродовж повномасштабної війни неодноразово запускали дезінформацію, спрямовану на дискредитацію президента України Володимира Зеленського. Останньою хвилею стали фейки про зняття з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
– Нам необхідно посилити конфлікт між Залужним та Зеленським за принципом “він має намір його звільнити”, – було сказано ще рік тому одним із російських політтехнологів.
Через свою пропаганду Кремль має намір просунути наратив про те, що Зеленський нібито істеричний і слабкий. Ця ІПСО отримала тисячі відгуків та поширення у соціальних мережах не лише в Україні, а й Європі.
Згідно з численними секретними документами з Москви, отриманими редакцією The Washington Post, інформаційно-психологічна операція полягала у створенні враження, що між державним та військовим керівництвом України стоять непереборні інтриги, заздрість та політична боротьба.
— Однак, згідно з опитуваннями громадської думки, українське суспільство досі залишається напрочуд згуртованим після російського вторгнення, а чиновники в Москві, як показують документи, іноді висловлювали розчарування з приводу своєї нездатності підірвати позиції Зеленського та розпалити розкол, – пишуть журналісти.
Ба більше, один із політтехнологів, згідно з даними The Washington Post, навіть поскаржився, що український президент має імідж, як голлівудська знаменитість Бред Пітт.
– Його неможливо заплямувати, – цитують слова власника кремлівської ботоферми авторитетні ЗМІ.