Пакистан провів ракетні випробування на тлі загрози війни з Індією

У Пакистані відбулися випробування ракети дальнього радіусу дії на тлі напруження у відносинах з Індією. Країни перебувають на межі війни через нещодавній напад у Кашмірі.

Про це пишуть Bloomberg і Financial Express.

Пакистан випробував балістичну ракету Abdali

За повідомленнями ЗМІ, пакистанські військові успішно випробували ракету класу земля-земля Abdali. Військові заявили, що навчання провели для перевірки бойової готовності армії, а також тестування навігаційної системи і маневреності ракети.

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Випробування пройшли в рамках військових навчань під назвою Indus – це назва річки, доступ до якої Індія перекрила після теракту в Кашмірі.

Як зазначає Bloomberg, Пакистан провів випробування ракети всього за кілька днів після того, як індійські військові кораблі здійснили тестові пуски власних ракет, демонструючи здатність вражати далекі цілі.

Індія поки що офіційно не коментує запуск ракети. Але неназвані індійські чиновники назвали це провокацією, яка тільки посилить напругу.

Цього ж дня, 3 травня, Індія заборонила заходити у свої порти суднам під прапором Пакистану і навпаки. Таке рішення пояснили бажанням захистити індійські вантажі та інфраструктуру.

Що відомо про ракету Abdali

Ракета Abdali – це мобільна твердопаливна ракетна система, розроблена пакистанським космічним агентством SUPARCO для застосування на полі бою.

Її дальність становить 180-200 км, попри заявлені 450 км. Вона запускається з транспортно-монтувально-пускової установки, що дає змогу швидко розгортати її на місцевості.

Ракета оснащена інерціальною навігаційною системою і може нести фугасну або касетну бойову частину. Точність удару – близько 150 метрів.

Нагадаємо, що конфлікт між країнами загострився наприкінці квітня, коли бойовики напали на туристів у Кашмірі, убивши десятки людей.

Нью-Делі звинуватив Ісламабад, який нібито підтримує бойовиків, причетних до нападу, і у відповідь перекрив Пакистану доступ до річки Інд – ключового джерела води. У відповідь Пакистан заявив, що такий крок розцінює як “акт війни” і пообіцяв відповісти відповідними заходами.

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