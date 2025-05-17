Після наступу Ізраїлю у Газі ХАМАС заявив про початок нових переговорів: що відомо

Терористичне угруповання ХАМАС заявило, що вони відкриті до нового раунду переговорів, спрямованих на припинення війни у Газі. Це сталося через кілька годин після початку масштабного наступу армії Ізраїлю.

Про це повідомляє BBC.

ХАМАС заявив про початок нових переговорів щодо Гази

Радник ватажка ХАМАСу Тахер ан-Нуну заявив у коментарі BBC, що новий раунд переговорів офіційно розпочався в суботу в Досі. За його словами, жодна зі сторін не висунула попередніх умов, і всі питання були винесені для обговорення.

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Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац сказав, що представники ХАМАСу повернулися до непрямих переговорів у Катарі, щоб домовитися про звільнення заручників.

Кац назвав цей крок “відходом від непоступливої позиції, яку вони займали до цього моменту”.

Ізраїль почав масштабний наступ у Секторі Гази

У ніч на суботу, 17 травня, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала новий наступ у Секторі Гази.Там заявили, що розпочали “перші етапи операції Колісниця Гедеона і розширення наступу в Секторі Гази.

Метою операції Ізраїль назвав “досягнення всіх військових цілей, включаючи звільнення заручників і перемогу над ХАМАСом”.

У повідомленні в англомовному акаунті в соцмережі X ізраїльська армія заявила, що не припинить діяти, “поки ХАМАС не перестане бути загрозою, а всі наші заручники не опиняться вдома”.

За даними палестинської адміністрації, внаслідок ізраїльських атак напередодні, 16 травня, у Секторі Гази загинуло щонайменше 100 осіб. ЦАХАЛ заявив, що протягом останніх 24 годин уразив “понад 150 терористичних цілей” у Секторі Гази.

Голова Управління ООН з прав людини Фолькер Тюрк попередив, що нещодавня ескалація з боку Ізраїлю може розглядатися як порушення міжнародного права. А держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати “стурбовані” цією ситуацією.

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