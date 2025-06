Сколько Ту-22 в России и что известно об их поражении во время спецоперации СБУ

Служба безопасности Украины провела уникальную операцию Паутина, в ходе которой под удар попали аэродромы, расположенные на территории РФ. В результате были поражены военные самолеты, в частности — А-50, Ту-95 и Ту-22М3.

Сколько бомбардировщиков Ту-22М3 осталось в России после атаки — читайте подробнее в материале Фактов ICTV.

По данным авиационного эксперта Валерия Романенко, на момент атаки общее количество Ту-22М3 равнялось 56. В летном состоянии было 32. После атаки часть бомбардировщиков Ту-22М3 была поражена.

В свою очередь OSINT-аналитик Крис Биггерс обнародовал спутниковый снимок, на котором, по его мнению, заметно уничтожен один сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3.

По данным Биггерса, на втором снимке видно, что предположительно уничтожены еще три Ту-22М3. То есть, в России Ту-22М3 в целом было уничтожено четыре.

Today, Ukrainian intelligence reportedly launched 117 attack drones from trucks that had been placed near Russian air bases. I tasked several collects this morning via @umbraspace and my first images have already started processing. What a remarkable success in a well-executed… pic.twitter.com/LzXulw8jnK

— Chris Biggers (@CSBiggers) June 2, 2025