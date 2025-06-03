Сколько Ту-22 в России и что известно об их поражении во время спецоперации СБУ

Служба безопасности Украины провела уникальную операцию Паутина, в ходе которой под удар попали аэродромы, расположенные на территории РФ. В результате были поражены военные самолеты, в частности — А-50, Ту-95 и Ту-22М3.

Сколько бомбардировщиков Ту-22М3 осталось в России после атаки — читайте подробнее в материале Фактов ICTV.

Сколько Ту-22 в России на момент атаки: данные экспертов

По данным авиационного эксперта Валерия Романенко, на момент атаки общее количество Ту-22М3 равнялось 56. В летном состоянии было 32. После атаки часть бомбардировщиков Ту-22М3 была поражена.

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В свою очередь OSINT-аналитик Крис Биггерс обнародовал спутниковый снимок, на котором, по его мнению, заметно уничтожен один сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3.

По данным Биггерса, на втором снимке видно, что предположительно уничтожены еще три Ту-22М3. То есть, в России Ту-22М3 в целом было уничтожено четыре.

Today, Ukrainian intelligence reportedly launched 117 attack drones from trucks that had been placed near Russian air bases. I tasked several collects this morning via @umbraspace and my first images have already started processing. What a remarkable success in a well-executed… pic.twitter.com/LzXulw8jnK — Chris Biggers (@CSBiggers) June 2, 2025

Однако некоторые аналитики предполагают, что на аэродроме авиабазы Белая уничтожено три Ту-22М3, а не четыре. Точные данные будут известны позже.

По спутниковым снимкам от 31 мая, опубликованным проектом AviVector, видно, что на аэродроме Белая находилось 52 самолета стратегической авиации. В частности: шесть Ту-95МС, 39 — Ту-22М3, семь — Ту-160 и 30 истребителей МиГ-31.

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