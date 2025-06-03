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Землетрус у Туреччині: загинула дитина, ще майже 70 людей постраждали

Землетрус
Фото: Depositphotos

Землетрус магнітудою 5,8 сколихнув прибережне місто Туреччини Мармарис.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Землетрус у Туреччині: що відомо

Повідомляється, що внаслідок землетрусу у Туреччині близько 70 людей отримали поранення, вистрибнувши з вікон або балконів, щоб вибратися зі своїх будинків. 14-річна дівчинка померла в лікарні через напад панічної атаки, повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая. Поки невідомо, чи були у дитини якісь супутні захворювання.

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Про значні руйнування внаслідок землетрусу не повідомляється.

Президія управління з питань стихійних лих і надзвичайних ситуацій повідомила, що землетрус стався о 02:17 ночі в Середземному морі, недалеко від курортного міста Мармарис. Поштовхи відчувалися в сусідніх регіонах, зокрема на грецькому острові Родос.

На Родосі туристи і місцеві жителі провели кілька годин за межами своїх готелів і будинків. Влада острова заявила, що збитки від землетрусу були незначними.

За словами Ефтіміоса Леккаса, голови грецької Організації з планування та захисту від землетрусів, епіцентр поштовхів зафіксували на глибині 60 кілометрів.

Варто зауважити, що Туреччина розташована на вершині великих розломів, і тут часто стаються землетруси.

У 2023 році землетрус магнітудою 7,8 забрав життя понад 53 000 людей в Туреччині і зруйнував або пошкодив сотні тисяч будівель в 11 південних і південно-східних провінціях. Ще 6 тис. людей загинули в північних районах сусідньої Сирії.

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Рано вранці 14 травня біля грецького острова Крит стався землетрус магнітудою 6,1. Підземні поштовхи зафіксували на глибині 64,4 км.

Джерело: AP News

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