Землетрус у Туреччині: загинула дитина, ще майже 70 людей постраждали

Землетрус магнітудою 5,8 сколихнув прибережне місто Туреччини Мармарис.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Повідомляється, що внаслідок землетрусу у Туреччині близько 70 людей отримали поранення, вистрибнувши з вікон або балконів, щоб вибратися зі своїх будинків. 14-річна дівчинка померла в лікарні через напад панічної атаки, повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая. Поки невідомо, чи були у дитини якісь супутні захворювання.

Про значні руйнування внаслідок землетрусу не повідомляється.

Президія управління з питань стихійних лих і надзвичайних ситуацій повідомила, що землетрус стався о 02:17 ночі в Середземному морі, недалеко від курортного міста Мармарис. Поштовхи відчувалися в сусідніх регіонах, зокрема на грецькому острові Родос.

