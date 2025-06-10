Грету Тунберг депортируют из Израиля после задержания возле Газы
Шведская экоактивистка Грета Тунберг, а также другие участники гуманитарной миссии, которые пытались прорвать морскую блокаду сектора Газа, были доставлены в израильский аэропорт Бен-Гурион для депортации.
Об этом сообщили в МИД Израиля.
Израиль депортирует Грету Тунберг
— Селфи-яхта недавно пришвартовалась в порту Ашдода. Сейчас пассажиры проходят медицинский осмотр, чтобы убедиться, что они в добром здравии, — отметил министр иностранных дел Израиля.
В ведомстве также уточнили, что граждане, которые откажутся добровольно покинуть страну, будут переданы судебным инстанциям для оформления принудительной депортации согласно израильскому законодательству.
Консульские представители государств, откуда происходят задержанные, уже провели с ними встречи в аэропорту.
The ‘Selfie Yacht’ docked at Ashdod Port a short while ago. The passengers are currently undergoing medical examinations to ensure they are in good health. pic.twitter.com/dGOhPxQnYI
— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 9, 2025
Судно Маделин, на котором находились около десяти активистов, включая Тунберг, ирландского актера Лиама Каннингема (известного по роли в Игре престолов) и евродепутата Риму Хассан, которая имеет запрет на въезд в Израиль, отправилось из итальянского порта Катания 1 июня.
Целью плавания было доставить гуманитарный груз — продукты питания и воду — для гражданского населения Газы.
Накануне, 9 июня израильские военные задержали лодку со шведской экологической активисткой Гретой Тунберг, которая направлялась в сектор Газа.
Это уже не первая попытка прорвать израильскую морскую блокаду. В мае другое судно этой же инициативы — The Conscience — подверглось атаке в международных водах возле Мальты, которую активисты приписывают израильской стороне.
По оценкам ООН, гуманитарная ситуация в Газе остается критической — наиболее угрожающей с начала военного конфликта почти два года назад, несмотря на ограниченное возобновление доставки помощи.