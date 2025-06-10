Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто написал Библию: ученые исследовали авторство с помощью ИИ
Срочно
Количество пострадавших в Киеве возросло до 32 человек, погибли трое спасателей
Фото настоящее: Юсов о выжженной надписи “слава России” на теле украинского пленного
Убийство украинки и ее дочери в Бельгии: Сибига поручил держать дело под контролем
Сколько будет пенсии при зарплате в 20 000 гривен: пример расчета
Анастасия Кожушко, редактор ленты
4 мин.

Грету Тунберг депортируют из Израиля после задержания возле Газы

Ґрета Тунберг
Фото: Getty Images

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, а также другие участники гуманитарной миссии, которые пытались прорвать морскую блокаду сектора Газа, были доставлены в израильский аэропорт Бен-Гурион для депортации.

Об этом сообщили  в МИД Израиля.

Израиль депортирует Грету Тунберг

— Селфи-яхта недавно пришвартовалась в порту Ашдода. Сейчас пассажиры проходят медицинский осмотр, чтобы убедиться, что они в добром здравии, — отметил министр иностранных дел Израиля.

В ведомстве также уточнили, что граждане, которые откажутся добровольно покинуть страну, будут переданы судебным инстанциям для оформления принудительной депортации согласно израильскому законодательству.

Сейчас смотрят

Консульские представители государств, откуда происходят задержанные, уже провели с ними встречи в аэропорту.

Судно Маделин, на котором находились около десяти активистов, включая Тунберг, ирландского актера Лиама Каннингема (известного по роли в Игре престолов) и евродепутата Риму Хассан, которая имеет запрет на въезд в Израиль, отправилось из итальянского порта Катания 1 июня.

Целью плавания было доставить гуманитарный груз — продукты питания и воду — для гражданского населения Газы.

Накануне, 9 июня израильские военные задержали лодку со шведской экологической активисткой Гретой Тунберг, которая направлялась в сектор Газа.

Это уже не первая попытка прорвать израильскую морскую блокаду. В мае другое судно этой же инициативы — The Conscience — подверглось атаке в международных водах возле Мальты, которую активисты приписывают израильской стороне.

По оценкам ООН, гуманитарная ситуация в Газе остается критической — наиболее угрожающей с начала военного конфликта почти два года назад, несмотря на ограниченное возобновление доставки помощи.

Читайте также
Кто такая Грета Тунберг: биография экоактивистки и чем она известна
хто така Грета Тунберг

Связанные темы:

ИзраильактивістиСектор Газа
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь