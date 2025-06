Грету Тунберг депортируют из Израиля после задержания возле Газы

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, а также другие участники гуманитарной миссии, которые пытались прорвать морскую блокаду сектора Газа, были доставлены в израильский аэропорт Бен-Гурион для депортации.

Об этом сообщили в МИД Израиля.

В ведомстве также уточнили, что граждане, которые откажутся добровольно покинуть страну, будут переданы судебным инстанциям для оформления принудительной депортации согласно израильскому законодательству.

Консульские представители государств, откуда происходят задержанные, уже провели с ними встречи в аэропорту.

The ‘Selfie Yacht’ docked at Ashdod Port a short while ago. The passengers are currently undergoing medical examinations to ensure they are in good health. pic.twitter.com/dGOhPxQnYI

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 9, 2025