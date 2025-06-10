После операции Паутина авиабазу Оленья покинули самолеты Ту-95 – OSINT

По состоянию на 7 июня, после реализации украинской спецоперации Паутина, с российской авиабазы Оленья были выведены все стратегические бомбардировщики Ту-95, а исправность Ту-22, которые там остались, вызывает сомнения.

Об этом сообщил OSINT-аналитик MT Anderson в сети Х со ссылкой на данные со спутниковых снимков.

С авиабазы Оленья вывели бомбардировщики Ту-95

— Авиабаза Оленья. В Мурманской области продолжается уборка после сверхуспешных ударов Украины. Фотографии, сделанные 5 июня и 7 июня, показывают, что именно осталось от авиабазы. Один самолет Ту-95 улетел 5 июня, 7 июня его уже не было. Все еще остается несколько Ту-22, но кто знает, какие из них сейчас находятся в рабочем состоянии, — отметил он.

Что известно о спецоперации Паутина

Спецоперация Паутина, проведенная СБУ 1 июня, имела целью вывод из строя российской стратегической авиации. 2 июня СБУ подтвердила результативность атаки: одновременное поражение четырех авиабаз в тылу России привело к повреждению 41 самолета, среди которых были А-50, Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160.

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Эти удары были нанесены по четырем российским авиабазам: Оленья в Мурманской области, Белая в Иркутской, Дьягилево в Рязанской и аэродром Иваново в одноименной области.

Отмечается, что атака на Белую стала первой украинской операцией по целям в Сибири с начала полномасштабной войны.

Источники в украинских спецслужбах рассказали, что Паутина была чрезвычайно сложной с точки зрения логистики. Сначала СБУ переправила в РФ FPV-дроны, а затем — мобильные деревянные дома.

По прибытии в Россию дроны были спрятаны под крышами этих домиков, расположенных на грузовиках. В нужный момент крыши дистанционно открыли, и аппараты двинулись на цели — российские бомбардировщики. Подготовка к операции длилась полтора года.

10 июня министр обороны США Пит Хэгсет отметил Паутину как “смелую операцию” и подтвердил, что США не участвовали в ее планировании или координации.

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