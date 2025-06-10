Після операції Павутина авіабазу Оленья покинули літаки Ту-95 – OSINT

Станом на 7 червня, після реалізації української спецоперації Павутина, з російської авіабази Оленья були виведені всі стратегічні бомбардувальники Ту-95, а справність Ту-22, які там залишилися, викликає сумніви.

Про це повідомив OSINT-аналітик MT Anderson у мережі Х з посиланням на дані з супутникових знімків.

З авіабази Оленья вивели бомбардувальники Ту-95

– Авіабаза Оленья. У Мурманській області триває прибирання після надуспішних ударів України. Фотографії, зроблені 5 червня і 7 червня показують, що саме залишилося від авіабази. Один літак Ту-95 полетів 5 червня, 7 червня його вже не було. Все ще залишається кілька Ту-22, але хто знає, які з них наразі перебувають у робочому стані, – зазначив він.

????????Olenya Airbase????????

Cleanup continues at Olenya in Murmansk Oblast post the super successful ????????strikes Зараз дивляться 50cm???? from 5 June | 7 June respectively give a view of what remains at the airbase 1x Tu-95 leaving on 5 June with none present on 7 June Still a bunch of Tu-22s, but who… pic.twitter.com/A7c5J7jsWp — MT Anderson (@MT_Anderson) June 10, 2025

Що відомо про спецоперацію Павутина

Спецоперація Павутина, проведена СБУ 1 червня, мала на меті виведення з ладу російської стратегічної авіації. 2 червня СБУ підтвердила результативність атаки: одночасне ураження чотирьох авіабаз у тилу Росії призвело до пошкодження 41 літака, серед яких були А-50, Ту-95, Ту-22М3 та Ту-160.

Ці удари було завдано по чотирьох російських авіабазах: Оленья у Мурманській області, Бєлая в Іркутській, Дягілєво в Рязанській і аеродром Іваново в однойменній області.

Зазначається, що атака на Бєлую стала першою українською операцією по цілях у Сибіру з початку повномасштабної війни.

Джерела в українських спецслужбах розповіли, що “Павутина” була надзвичайно складною з точки зору логістики. Спочатку СБУ переправила до РФ FPV-дрони, а згодом – мобільні дерев’яні будинки.

Після прибуття в Росію дрони були заховані під дахами цих будиночків, розташованих на вантажівках. У потрібний момент дахи дистанційно відкрили, й апарати рушили на цілі – російські бомбардувальники. Підготовка до операції тривала півтора року.

10 червня міністр оборони США Піт Гегсет відзначив Павутину як “сміливу операцію” й підтвердив, що США не брали участі в її плануванні чи координації.

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