Після операції Павутина авіабазу Оленья покинули літаки Ту-95 – OSINT

Станом на 7 червня, після реалізації української спецоперації Павутина, з російської авіабази Оленья були виведені всі стратегічні бомбардувальники Ту-95, а справність Ту-22, які там залишилися, викликає сумніви.

Про це повідомив OSINT-аналітик MT Anderson у мережі Х з посиланням на дані з супутникових знімків.

????????Olenya Airbase????????

Cleanup continues at Olenya in Murmansk Oblast post the super successful ????????strikes

Зараз дивляться

50cm???? from 5 June | 7 June respectively give a view of what remains at the airbase

1x Tu-95 leaving on 5 June with none present on 7 June

Still a bunch of Tu-22s, but who… pic.twitter.com/A7c5J7jsWp

— MT Anderson (@MT_Anderson) June 10, 2025