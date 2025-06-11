Тамбовский пороховой завод в российском Котовске атаковали дроны: детали “бавовны”

В ночь на 11 июня дроны атаковали Тамбовский пороховой завод ув городе Котовск. Очевидцы сообщают о взрывах и пожаре.

Взрывы в Котовске Тамбовской области РФ: что известно

Росийские паблики со ссылкой на местных жителей соообщают о мощных взрывах и пожаре после якобы атаки беспилотников на Тамбовский пороховой завод в Котовске. В городе звучит сирена, работает ПВО.

Исполняющий обязанности губернатора области Евгений Первышов заявил об отражении атаки дронов на Котовск.

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Он утверждает, что в результате падения одного из сбитых БПЛА возникло возгорание, которое было ликвидировано пожарными подразделениями, пострадавших нет, на месте работают правоохранительные органы.

Раннее это оборонное предириятие неоднократно атаковали БпЛА — 29 мая и в январе 2025 года, а также в июне 2024-го и в ноябре 2023 года.

Тамбовский пороховой завод в Котовске – один из крупнейших в России производителей порохов для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов, входящих в госкорпорацию Ростех.

Предприятие выпускает более 200 видов продукции, в том числе пироксилиновые пороха для стрелкового оружия, ручных гранат и выстрелов гранатометов, артиллерийских и минометных боеприпасов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 204-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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