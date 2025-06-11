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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Тамбовський пороховий завод у російському Котовську атакували дрони: деталі “бавовни”

вибухи в Росії
Фото: Факти ICTV

У ніч на 11 червня дрони атакували Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ. Очевидці повідомляють про вибухи та пожежу.

Вибухи в Котовську Тамбовської області РФ: що відомо

Російські пабліки з посиланням на місцевих жителів повідомляють про потужні вибухи і пожежу після нібито атаки безпілотників на Тамбовський пороховий завод у Котовську. У місті звучить сирена, працює ППО.

Виконувач обов’язків губернатора області Євген Первишов заявив про відбиття атаки дронів на Котовськ.

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Він стверджує, що внаслідок падіння одного зі збитих БПЛА виникло загоряння, яке ліквідували пожежні підрозділи, постраждалих немає, на місці працюють правоохоронні органи.

Раніше це оборонне виробництво неодноразово атакували БпЛА – 29 травня і в січні 2025 року, а також у червні 2024-го і в листопаді 2023 року.

Тамбовський пороховий завод у Котовську – один із найбільших у Росії виробників порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів, що входять до держкорпорації Ростех.

Підприємство випускає понад 200 видів продукції, зокрема піроксилінові порохи для стрілецької зброї, ручних гранат і пострілів гранатометів, артилерійських і мінометних боєприпасів.

Котовськ Тамбовської області на карті

Карта: Google maps

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