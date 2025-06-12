Чарльз III принял украинскую правозащитницу в Букингемском дворце

Король Великобритании Чарльз III встретился с украинской правозащитницей и лауреатом Нобелевской премии мира Александрой Матвийчук.

Встреча монарха и правозащитницы – что известно

Об аудиенции сообщили в Букингемском дворце и добавили фото с приема. На нем Чарльз III и Александра жмут руки, а король приветливо улыбается главе Центра гражданских свобод.

– Центр гражданских свобод – украинская правозащитная организация, занимающаяся защитой прав человека, утверждением демократии и развитием гражданского общества в Украине. Организация была основана в 2007 году, а мировое признание получила в 2022-м, когда стала лауреатом Нобелевской премии мира, – говорится в сообщении дворца.

Встреча состоялась на фоне борьбы Украины за справедливость и документирования военных преступлений, которые Россия совершает против украинцев. Именно Матвийчук с ее командой является одной из ключевых фигур в этом процессе.

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Это невероятная женщина! Она делает так много для свободы, справедливости и защиты прав человека! Спасибо за вашу поддержку!

Удивительная женщина, которая рассказывает миру правду о преступлениях России в Украине.

Вау, это настоящее уважение к ее преданности и влиянию ее организации.

Боже, храни Украину! Боже, храни короля Чарльза III!

Спасибо за последовательную поддержку Украины! – пишут в комментариях.

Кто такая Александра Матвийчук

Юрист, правозащитница и общественный деятель Александра Матвийчук возглавляет Центр гражданских свобод. С началом полномасштабного вторжения ЦГС начал масштабный проект Трибунал для Путина, который уже задокументировал более 21 тыс. эпизодов преступлений российской армии.

В 2022 году эта работа была отмечена Нобелевской премией мира – впервые в истории Украины.

Фото: Getty Images, Александра Матвийчук

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