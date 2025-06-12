Чарльз ІІІ прийняв українську правозахисницю в Букінгемському палаці

Король Великої Британії Чарльз ІІІ зустрівся з українською правозахисницею та лауреаткою Нобелівської премії миру Олександрою Матвійчук.

Зустріч монарха та правозахисниці – що відомо

Про аудієнцію повідомили у Букінгемському палаці та додали фото з прийому. На ньому Чарльз III та Олександра тиснуть руки, а король привітно всміхається голові Центру громадянських свобод.

– Центр громадянських свобод – українська правозахисна організація, що займається захистом прав людини, утвердженням демократії та розвитком громадянського суспільства в Україні. Організація була заснована у 2007 році, а світове визнання здобула у 2022-му, коли стала лауреатом Нобелівської премії миру, – йдеться в повідомленні палацу.

Зустріч відбулася на тлі боротьби України за справедливість та документування воєнних злочинів, які Росія чинить проти українців. Саме Матвійчук з її командою є однією з ключових фігур у цьому процесі.

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Це неймовірна жінка! Вона робить так багато для свободи, справедливості та захисту прав людини! Щиро дякуємо за вашу підтримку!

Дивовижна жінка, яка розповідає світу правду про злочини Росії в Україні.

Вау, це справжня повага до її відданості та впливу її організації.

Боже, бережи Україну! Боже, бережи короля Чарльза III!

Дякуємо за послідовну підтримку України! – пишуть в коментарях.

Хто така Олександра Матвійчук

Юристка, правозахисниця та громадська діячка Олександра Матвійчук очолює Центр громадянських свобод. З початком повномасштабного вторгнення ЦГС розпочав масштабний проєкт Трибунал для Путіна, який уже задокументував понад 21 тис. епізодів злочинів російської армії.

У 2022 році ця робота була відзначена Нобелівською премією миру – вперше в історії України.

Фото: Getty Images, Олександра Матвійчук

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