Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто написав Біблію: науковці дослідили авторство за допомогою ШІ
Терміново
Кількість постраждалих у Києві зросла до 32 людей, загинуло троє рятувальників
Фото справжнє: Юсов про випалений напис “слава Росії” на тілі українського полоненого
Скільки буде пенсії при зарплаті в 20 000 гривень: приклад розрахунку
Вбивство українки та її доньки у Бельгії: Сибіга доручив тримати справу на контролі
Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
3 хв.

Чарльз ІІІ прийняв українську правозахисницю в Букінгемському палаці

Чарльз III зустрівся з Олександрою Матвійчук

Король Великої Британії Чарльз ІІІ зустрівся з українською правозахисницею та лауреаткою Нобелівської премії миру Олександрою Матвійчук.

Зустріч монарха та правозахисниці – що відомо

Про аудієнцію повідомили у Букінгемському палаці та додали фото з прийому. На ньому Чарльз III та Олександра тиснуть руки, а король привітно всміхається голові Центру громадянських свобод.

 – Центр громадянських свобод – українська правозахисна організація, що займається захистом прав людини, утвердженням демократії та розвитком громадянського суспільства в Україні. Організація була заснована у 2007 році, а світове визнання здобула у 2022-му, коли стала лауреатом Нобелівської премії миру, – йдеться в повідомленні палацу.

Зустріч відбулася на тлі боротьби України за справедливість та документування воєнних злочинів, які Росія чинить проти українців. Саме Матвійчук з її командою є однією з ключових фігур у цьому процесі.

Зараз дивляться
  • Це неймовірна жінка! Вона робить так багато для свободи, справедливості та захисту прав людини! Щиро дякуємо за вашу підтримку!
  • Дивовижна жінка, яка розповідає світу правду про злочини Росії в Україні.
  • Вау, це справжня повага до її відданості та впливу її організації.
  • Боже, бережи Україну! Боже, бережи короля Чарльза III!
  • Дякуємо за послідовну підтримку України! – пишуть в коментарях.

Хто така Олександра Матвійчук

Юристка, правозахисниця та громадська діячка Олександра Матвійчук очолює Центр громадянських свобод. З початком повномасштабного вторгнення ЦГС розпочав масштабний проєкт Трибунал для Путіна, який уже задокументував понад 21 тис. епізодів злочинів російської армії.

У 2022 році ця робота була відзначена Нобелівською премією миру – вперше в історії України.

Читайте також
Важливо повернути людське у політичні обговорення війни – Олександра Матвійчук
Олександра Матвійчук

Фото: Getty Images, Олександра Матвійчук

Пов'язані теми:

Підтримка УкраїниЧарльз ІІІ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь