Посольство США в Тель-Авиве повреждено при обстреле: в каком состоянии сотрудники
Отделение посольства США в Тель-Авиве повреждено в результате ракетного обстрела вблизи дипломатического комплекса.
Об этом в сети X написал посол США в Израиле Майк Гакаб.
Повреждено посольство США в Тель-Авиве: что известно
В район филиала посольства США попали иранские ракеты, в результате чего есть незначительные разрушения. Представительство США остается закрытым, а сотрудникам дали указание соблюдать меры безопасности.
Отмечается, что среди американских военнослужащих нет пострадавших.
Напомним, что вечером 15 июня Иран нанес ракетный удар по Израилю, использовав баллистические ракеты. В результате атаки, по предварительным данным, ранения получили шесть человек.
Обстрел со стороны Ирана израильской территории также был днем в этот же день. Эта атака стала ответом на недавний масштабный удар израильских войск по Тегерану.