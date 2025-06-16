Посольство США в Тель-Авиве повреждено при обстреле: в каком состоянии сотрудники

Отделение посольства США в Тель-Авиве повреждено в результате ракетного обстрела вблизи дипломатического комплекса.

Об этом в сети X написал посол США в Израиле Майк Гакаб.

Повреждено посольство США в Тель-Авиве: что известно

В район филиала посольства США попали иранские ракеты, в результате чего есть незначительные разрушения. Представительство США остается закрытым, а сотрудникам дали указание соблюдать меры безопасности.

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Отмечается, что среди американских военнослужащих нет пострадавших.

Напомним, что вечером 15 июня Иран нанес ракетный удар по Израилю, использовав баллистические ракеты. В результате атаки, по предварительным данным, ранения получили шесть человек.

Обстрел со стороны Ирана израильской территории также был днем в этот же день. Эта атака стала ответом на недавний масштабный удар израильских войск по Тегерану.

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