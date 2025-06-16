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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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Посольство США в Тель-Авіві пошкоджено під час обстрілу: у якому стані співробітники

US Embassy in Tel Aviv
Фото: Getty Images

Відділення посольства США в Тель-Авіві пошкоджене внаслідок ракетного обстрілу поблизу дипломатичного комплексу.

Про це у мережі X написав посол США в Ізраїлі Майк Гакаб.

Пошкоджено посольство США в Тель-Авіві: що відомо

У район філії посольства США влучили іранські ракети, внаслідок чого є незначні руйнування. Представництво США залишається зачиненим, а працівникам дали вказівку дотримуватись заходів безпеки.

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Зазначається, що серед американських військовослужбовців немає постраждалих.

Нагадаємо, що ввечері 15 червня Іран знову завдав ракетного удару по Ізраїлю, використавши балістичні ракети. Внаслідок атаки, за попередніми даними, поранення дістали шестеро людей.

Обстріл з боку Ірану ізраїльської території також був вдень цього ж дня. Ця атака стала відповіддю на нещодавній масштабний удар ізраїльських військ на Тегеран.

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