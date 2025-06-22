США попередили, що замінування Ормузької протоки стане самогубством для Ірану

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що можливе замінування Ормузької протоки Іраном спричинить серйозну реакцію з боку міжнародної спільноти та матиме катастрофічні наслідки для самого Ірану.

Про це Рубіо сказав в ефірі програми Face the Nation.

Ормузька протока: чим небезпечне її блокування

— Якщо вони замінують Ормузьку протоку, китайці заплатять величезну ціну, і кожна інша країна світу заплатить величезну ціну. Ми теж… З їхнього боку це буде самогубний крок, бо, я думаю, що весь світ повстане проти них, якщо вони це зроблять, – сказав Рубіо.

Держсекретар підкреслив, що блокування однієї з найважливіших морських торгових артерій світу вплине на всі країни, включаючи союзників Ірану.

Зараз дивляться

Раніше стало відомо, що Іранський парламент схвалив перекриття Ормузької протоки після того, як США завдали ударів по ядерних об’єктах країни.

Однак орган безпеки держави ще має прийняти остаточне рішення щодо втілення цього плану.

Нагадаємо, у неділю 22 червня США завдали удару по трьох ключових ядерних об’єктах в Ірані.

Було атаковано ядерний комплекс Натанз зі збагачення урану за 250 км на південь від Тегерана, секретний об’єкт Фордо біля міста Кум в горах, а також ядерний дослідницький комплекс в Ісфагані, відкритий за підтримки Китаю у 1984 році.

Світові лідери неоднозначно відреагували на такий крок Сполучених Штатів.

Більшість політиків закликали Іран до деескалації та переговорів. Однак були й те, хто підтримав позицію США.

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