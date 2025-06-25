Ринки реагують: ціни на нафту зростають через ризики зриву перемир’я на Близькому Сході

Ціни на нафту зростають на тлі занепокоєння інвесторів щодо стабільності перемир’я між Іраном та Ізраїлем.

Втім, попри незначне зростання, котирування залишаються поблизу багатотижневих мінімумів — ринки не фіксують безпосередніх ризиків для глобальних поставок нафти.

Про це повідомляє Reuters.

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Динаміка цін на нафту

Нафта марки Brent подорожчала на 85 центів до 67,99 долара за барель. Американська нафта WTI зросла на 87 центів до 65,24 долара за барель. Це становить приблизно 1,3-1,4% приросту за торговий день.

Вчора обидва сорти нафти впали до найнижчих рівнів за останні тижні. Brent досягла мінімуму з 10 червня, а WTI – з 5 червня. Це сталося ще до атаки Ізраїлю на іранські військові та ядерні об’єкти 13 червня.

Після ударів США по ядерних об’єктах Ірану ціни підскочили до максимумів за п’ять місяців, але швидко відкотилися через укладене перемир’я.

Аналітики банку JP Morgan відзначають, що світові ціни на енергоносії знижуються після припинення вогню між Іраном та Ізраїлем.

Експерти вважають, що поки світових запасів нафти достатньо для стабільного ринку.

Американська розвідка попередньо оцінила, що удари США не знищили ядерну програму Ірану, а лише відстрочили її на кілька місяців.

Перемир’я укладене за участі президента Дональда Трампа, але воно залишається нестабільним.

Головне занепокоєння інвесторів викликає Ормузька протока між Іраном та Оманом.

Через цей вузький водний шлях щодня проходить 18-19 мільйонів барелів нафти та палива – майже п’ята частина світового споживання.

Експерт компанії Capital Economics Девід Окслі прогнозує, що перемир’я залишиться крихким.

Але поки сторони не атакують енергетичну інфраструктуру та не блокують судноплавство через Ормузьку протоку, ситуація на нафтовому ринку залишатиметься відносно стабільною.

За даними Американського інституту нафти, запаси сирої нафти в США скоротилися на 4,23 мільйона барелів за минулий тиждень.

Нагадаємо, що перемир’я між Іраном та Ізраїлем було порушено майже одразу після його оголошення обома країнами.

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на це та засудив Ізраїль за такі дії.

Нагадаємо, що Іран погрожував перекриттям Ормузької протоки після ударів США по ядерних об’єктах країни.

Однак у США попередили, що такий вчинок вплине й на союзників Ірану, а для самої країни стане самогубством.

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