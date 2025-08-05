Глава Гагаузии Евгения Гуцул получила семь лет тюрьмы – приговор по делу партии Шор

Председателя Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы и обязали вернуть государству 40 млн леев.

Такое решение принял суд Кишинева по делу о незаконном финансировании партии Шор. Эту пророссийскую организацию ранее признали неконституционной.

Еще одну обвиняемую по этому делу, бывшего секретаря партии Светлану Попан, приговорили к шести годам. У нее конфискуют 9 млн леев.

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Гуцул и Попан взяли под стражу прямо в зале суда. Согласно приговору, в течение следующих пяти лет они не смогут участвовать в политических партиях и заниматься финансовыми операциями, связанными с ними.

Дело против Гуцул и Попан – детали

Следствие установило, что Евгения Гуцул и Светлана Попан были причастны к незаконному финансированию избирательной кампании представительницы партии Шор Марины Таубер в городе Бельцы в 2021 году. По данным прокуратуры, деньги для кампании поступали наличными из России и не декларировались на таможне.

По данным следствия, обвиняемые также координировали антиправительственные протесты осенью 2022 года в Кишиневе, включая организацию палаточного городка между парламентом и администрацией президента. За участие в протестах людям якобы платили по $100 за ночь.

Заявление Гуцул и позиция защиты

В своем последнем слове Евгения Гуцул просила суд оправдать ее.

– Я не привезла в Молдову ни одного лея, – заявила она.

Она также подчеркнула, что имеет двоих детей в возрасте 3 и 16 лет. Ее адвокат Сергей Морару заявил, что, по закону, матери могут отложить отбывание наказания до достижения ребенком 8 лет.

Защита настаивает, что дело было сфальсифицировано, а Гуцул, которая на момент событий была секретарем, не имела влияния на финансирование партии.

Адвокат также отметил, что свидетели обвинения – это бывшие коллеги главы Гагаузии, которые избежали ответственности благодаря сотрудничеству со следствием.

Что говорят прокуроры

Прокуроры утверждают, что вина подсудимых доказана. Во время обысков они изъяли документы, флешки и мобильный телефон Гуцул. В ее сумке нашли два конверта с наличными по 30 тыс. леев – один с пометкой “Яна”. Также зафиксировали ее сообщение с указанием «убрать в кабинете» перед обыском.

Обвинение представило ряд свидетельств, в частности от курьеров, которые доставляли наличные по регионам. Также в деле фигурируют доказательства о фиктивных пожертвованиях, которые должны были скрыть реальные источники финансирования партии.

Источник : Радио Свобода

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