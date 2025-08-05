Глава Гагаузії Євгенія Гуцул отримала сім років тюрми – вирок у справі партії Шор

Главу Гагаузії Євгенію Гуцул засудили до семи років ув’язнення та зобов’язали повернути державі 40 млн леїв.

Таке рішення ухвалив суд Кишинева у справі про незаконне фінансування партії Шор. Цю проросійську організацію раніше визнали неконституційною.

Ще одну обвинувачену в цій справі, колишню секретарку партії Світлану Попан, засудили до шести років. У неї конфіскують 9 млн леїв.

Зараз дивляться

Гуцул та Попан взяли під варту просто в залі суду. Згідно з вироком, протягом наступних п’яти років вони не зможуть брати участі в політичних партіях і займатися фінансовими операціями, пов’язаними з ними.

Справа проти Гуцул і Попан – деталі

Слідство встановило, що Євгенія Гуцул та Світлана Попан були причетні до незаконного фінансування виборчої кампанії представниці партії Шор Марини Таубер у місті Бєльці у 2021 році. За даними прокуратури, гроші для кампанії надходили готівкою з Росії й не декларувалися на митниці.

За даними слідства, обвинувачувані також координували антиурядові протести восени 2022 року в Кишиневі, включно з організацією наметового містечка між парламентом і адміністрацією президента. За участь у протестах людям нібито платили по $100 за ніч.

Заява Гуцул та позиція захисту

У своєму останньому слові Євгенія Гуцул просила суд виправдати її.

– Я не привезла до Молдови жодного лея, – заявила вона.

Вона також наголосила, що має двох дітей віком 3 та 16 років. Її адвокат Сергій Морару заявив, що, за законом, матері можуть відкласти відбуття покарання до досягнення дитиною 8 років.

Захист наполягає, що справа була сфальсифікована, а Гуцул, яка на момент подій була секретарем, не мала впливу на фінансування партії.

Адвокат також зазначив, що свідки обвинувачення – це колишні колеги глави Гагаузії, які уникли відповідальності завдяки співпраці зі слідством.

Що кажуть прокурори

Прокурори стверджують, що вина підсудних доведена. Під час обшуків вони вилучили документи, флешки та мобільний телефон Гуцул. У її сумці знайшли два конверти з готівкою по 30 тис. леїв – один із позначкою “Яна”. Також зафіксували її повідомлення зі вказівкою “прибрати в кабінеті” перед обшуком.

Обвинувачення подало низку свідчень, зокрема від кур’єрів, які доставляли готівку по регіонах. Також у справі фігурують докази про фіктивні пожертви, які мали приховати реальні джерела фінансування партії.

Джерело : Радіо Свобода

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