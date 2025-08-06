Навроцкий хочет увеличить армию Польши до 300 тысяч военных

Во время своей инаугурационной речи в Варшаве новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий, который официально взял на себя обязанности главнокомандующего, заявил о намерении существенно увеличить численность польской армии.

Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, цель — вырастить вооруженные силы до не менее 300 тысяч военнослужащих с нынешних примерно 210 тысяч. Это, как отметил Навроцкий, сделает польскую армию крупнейшей среди всех стран-членов НАТО в Европе.

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Напомним, Кароль Навроцкий победил на выборах и стал новым президентом Польши. Он набрал 50,9% голосов, опередив своего соперника мэра Варшавы Рафала Тшасковского, который получил 49,1%.

Во время предвыборной кампании Кароль Навроцкий выражал поддержку оказанию военной помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии.

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий принял президентскую присягу и официально вступил в должность 6 августа.

В своей речи он заявил, что хочет принять новую Конституцию Польши до 2030 года. Навроцкий считает, что необходима «национальная, честная дискуссия» о том, какой она должна быть.

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