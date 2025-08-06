Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Допомога малозабезпеченим сім’ям з 1 серпня: що варто знати
Пенсії, соціальна допомога і ВПО: очільник Мінсоцполітики анонсував зміни
Не бачимо прогресу: Рубіо про чергові переговори з оточенням Путіна про Україну
Всім зробив гарно: Іво Бобул згадав свої чотири шлюби та найбільшу помилку
Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
2 хв.

Навроцький хоче збільшити армію Польщі до 300 тисяч військових

Кордон Польщі
Фото: Getty Images

Під час своєї інавгураційної промови у Варшаві новообраний президент Польщі Кароль Навроцький, який офіційно перебрав на себе обов’язки головнокомандувача, заявив про намір суттєво збільшити чисельність польської армії.

Про це повідомляє The Guardian.

За його словами, мета — наростити збройні сили до щонайменше 300 тисяч військовослужбовців із нинішніх приблизно 210 тисяч. Це, як наголосив Навроцький, зробить польську армію найбільшою серед усіх країн-членів НАТО у Європі.

Зараз дивляться

Нагадаємо, Кароль Навроцький переміг на виборах і став новим президентом Польщі. Він набрав 50,9% голосів, випередивши свого суперника мера Варшави Рафала Тшасковського, який отримав 49,1%.

Під час передвиборчої кампанії Кароль Навроцький висловлював підтримку наданню військової допомоги Україні у її боротьбі проти російської агресії.

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький склав президентську присягу та офіційно заступив на посаду 6 серпня.

У своїй промові він заявив, що хоче ухвалити нову Конституцію Польщі до 2030 року. Навроцький вважає, що необхідна “національна, чесна дискусія” про те, якою вона має бути.

Читайте також
Кароль Навроцький – історик, боксер, політик: що відомо про президента Польщі
Кароль Навроцький

Пов'язані теми:

АрміяКароль НавроцькийПольща
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь