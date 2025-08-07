У Краснодарському краї РФ після атаки дронів горить Афіпський НПЗ

Афіпський НПЗ горить у Краснодарському краї після атаки ударних дронів.

Про це повідомляє телеграм-канал Astra.

Атака дронів на Краснодарський край 7 серпня: що відомо

За інформацією губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, через атаку дронів та падіння уламків у Красноармійському районі сталися невеликі загоряння, які ліквідували. Губернатор не уточнив, що саме горіло.

Також в акваторії біля Новоросійська російські військові нібито відбили атаку безекіпажних катерів. Постраждалих і руйнувань немає.

У Слов’янську-на-Кубані в результаті падіння уламків БпЛА постраждав чоловік, який на момент атаки перебував на вулиці.

Про те, що горить Афіпський НПЗ губернатор Кондратьєв не повідомляє. Місцеві жителі опублікували в соцмережах відео пожежі на НПЗ.

Як повідомляє телеграм-канал Astra із посиланням на місцевих, у Слов’янську-на-Кубані зараз палає військова частина №61661.

Пожежу на території однієї з військових частин у Слов’янську-на-Кубані після атаки БПЛА підтвердили в місцевому РСЧС (єдина система оповіщення про надзвичайні події).

Нагадаємо, що 3 серпня безпілотники атакували НПЗ у Кстово Нижньогородської області. Тієї ж ночі ударні дрони атакували місцеву нафтобазу в Адлері Краснодарського краю.

2 серпня Сили оборони України дронами завдали ударів по Рязанському НПЗ. Згодом стало відомо, що НПЗ у Рязані вдвічі скоротив потужності.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 261-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

