Трамп уточнил, остается ли в силе дедлайн для Путина по прекращению огня

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил, остается ли в силе установленный им срок до 8 августа для российского диктатора Владимира Путина по прекращению огня в Украине.

Во время встречи журналисты спросили у президента США о том, остается ли в силе установленный для Путина дедлайн для согласия на прекращение огня до пятницы, 8 августа.

— Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него, — ответил Трамп.

В то же время президент США обратил внимание, что очень разочарован главой Кремля.

Также Дональд Трамп ответил, нужно ли российскому диктатору Владимиру Путину встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским перед разговором с ним.

Факты ICTV спросили у политолога Владимира Фесенко о том, зачем Путину встреча с Трампом сейчас, в чем заключается опасность для Украины, примет ли президент США новые санкции против Москвы и стран-покупателей российской нефти, позицию Европы по поводу окончания войны.

