Белый дом рассматривает участие Зеленского в саммите с Путиным 15 августа
Владимир Зеленский, вероятно, примет участие во встрече между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которая должна состояться 15 августа на территории Аляски.
Об этом сообщили CBS News анонимные источники из Белого дома.
Формат участия Украины в саммите остается неопределенным
Представитель американской администрации, который согласился предоставить информацию только на условиях анонимности, подчеркнул, что подготовительные работы еще продолжаются.
По его словам, остается открытой возможность привлечения украинского руководителя к дипломатическому процессу в различных форматах.
Дональд Трамп ранее объявил о запланированной на 15 августа встрече с российским лидером в штате Аляска.
Представители Белого дома предварительно заявляли о готовности американского президента провести отдельные переговоры как с московским, так и с киевским руководством.
— Остается вероятность, что глава украинского государства может быть включен в переговорный процесс в том или ином виде, — отметил представитель американской администрации.
Дипломатическая инициатива разворачивается на фоне активных усилий Трампа по принуждению Кремля к мирным договоренностям с Украиной.
Американское руководство неоднократно заявляло о намерениях оперативно урегулировать российско-украинский конфликт дипломатическими средствами.
Потенциальное присутствие Зеленского на переговорах может стать решающим элементом для достижения практических результатов, учитывая украинскую позицию об обязательном участии во всех дискуссиях, касающихся государственного суверенитета и территориальных границ.