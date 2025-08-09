Белый дом рассматривает участие Зеленского в саммите с Путиным 15 августа

Владимир Зеленский, вероятно, примет участие во встрече между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которая должна состояться 15 августа на территории Аляски.

Об этом сообщили CBS News анонимные источники из Белого дома.

Формат участия Украины в саммите остается неопределенным

Представитель американской администрации, который согласился предоставить информацию только на условиях анонимности, подчеркнул, что подготовительные работы еще продолжаются.

По его словам, остается открытой возможность привлечения украинского руководителя к дипломатическому процессу в различных форматах.

Дональд Трамп ранее объявил о запланированной на 15 августа встрече с российским лидером в штате Аляска.

Представители Белого дома предварительно заявляли о готовности американского президента провести отдельные переговоры как с московским, так и с киевским руководством.

— Остается вероятность, что глава украинского государства может быть включен в переговорный процесс в том или ином виде, — отметил представитель американской администрации.

Дипломатическая инициатива разворачивается на фоне активных усилий Трампа по принуждению Кремля к мирным договоренностям с Украиной.

Американское руководство неоднократно заявляло о намерениях оперативно урегулировать российско-украинский конфликт дипломатическими средствами.

Потенциальное присутствие Зеленского на переговорах может стать решающим элементом для достижения практических результатов, учитывая украинскую позицию об обязательном участии во всех дискуссиях, касающихся государственного суверенитета и территориальных границ.

