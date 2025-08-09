Білий дім розглядає участь Зеленського в саміті з Путіном 15 серпня

Володимир Зеленський імовірно братиме участь у зустрічі між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, яка має відбутися 15 серпня на території Аляски.

Про це розповіли CBS News анонімні джерела з Білого дому.

Формат участі України в саміті залишається невизначеним

Представник американської адміністрації, який погодився надати інформацію лише на умовах анонімності, наголосив, що підготовчі роботи ще тривають.

Зараз дивляться

За його словами, залишається відкритою можливість залучення українського керівника до дипломатичного процесу у різних форматах.

Дональд Трамп раніше оголосив про заплановану на 15 серпня зустріч з російським лідером у штаті Аляска.

Представники Білого дому попередньо заявляли про готовність американського президента провести окремі переговори як з московським, так і з київським керівництвом.

— Залишається ймовірність, що глава української держави може бути включений до переговорного процесу в тому чи іншому вигляді, – зазначив представник американської адміністрації.

Дипломатична ініціатива розгортається на фоні активних зусиль Трампа щодо примушення Кремля до мирних домовленостей з Україною.

Американське керівництво неодноразово декларувало наміри щодо оперативного врегулювання російсько-українського конфлікту дипломатичними засобами.

Потенційна присутність Зеленського на переговорах може стати вирішальним елементом для досягнення практичних результатів, враховуючи українську позицію щодо обов’язкової участі в усіх дискусіях, що торкаються державного суверенітету та територіальних кордонів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.