Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Взрывы в Киеве 3 августа: враг атаковал столицу ракетами
Через два месяца после родов: Леся Никитюк потрясла сеть своим образом
Жена Павлика растрогала успехами сына: он впервые заговорил
Россия потеряет способность финансировать войну – посол США при НАТО
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
3 мин.

Пять стран осудили расширение военной операции Израиля в Газе

Пять стран осудили решение Израиля о расширении операции в Газе
Фото: Getty Images

Главы МИД Великобритании, Германии, Италии, Австралии и Новой Зеландии в совместном заявлении осудили решение Израиля

Об этом говорится в тексте заявления на сайте МИД Германии.

Решение Израиля по Газе осудили пять стран

В совместном заявлении они решительно осудили решение Израиля о расширении военной операции в секторе Газа.

Сейчас смотрят

– Такая операция ухудшит катастрофическую гуманитарную ситуацию, поставит под угрозу жизнь заложников и еще больше увеличит риск массового изгнания гражданского населения, – говорится в совместном заявлении министров.

Они призвали к немедленному и длительному перемирию, которое позволит оказать широкую, немедленную и беспрепятственную гуманитарную помощь.

Подписанты предупредили, что операция может нарушать международное гуманитарное право, а любые попытки аннексии или расширения поселений нарушают международное право.

Они призвали к немедленному и длительному перемирию, которое позволит оказать масштабную, немедленную и беспрепятственную гуманитарную помощь.

Кроме того, отмечается, что в секторе Газа наблюдается “худший сценарий голода”, а правительство Израиля должно позволить международным гуманитарным организациям выполнять свою работу.

Главы МИД призвали группировку ХАМАС немедленно освободить всех заложников и обеспечить, чтобы они не подвергались жестокому обращению и унижению.

В ночь на 8 августа военно-политический кабинет Израиля принял решение о расширении военной операции в секторе Газа. Оно предусматривает, что израильская армия должна взять под контроль Газу и одновременно оказать гуманитарную помощь гражданскому населению за пределами зон боевых действий.

В июле СМИ писали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает аннексию территорий в секторе Газа.

Читайте также
Британия признает Палестину в сентябре, если Израиль не остановит войну — Стармер
Кір Стармер у Києві 16 січня 2025

Связанные темы:

ИзраильИталияВеликобританияМИДМЗС НімеччиниСектор Газа
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь