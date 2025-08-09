Пять стран осудили расширение военной операции Израиля в Газе

Главы МИД Великобритании, Германии, Италии, Австралии и Новой Зеландии в совместном заявлении осудили решение Израиля

Об этом говорится в тексте заявления на сайте МИД Германии.

Решение Израиля по Газе осудили пять стран

В совместном заявлении они решительно осудили решение Израиля о расширении военной операции в секторе Газа.

– Такая операция ухудшит катастрофическую гуманитарную ситуацию, поставит под угрозу жизнь заложников и еще больше увеличит риск массового изгнания гражданского населения, – говорится в совместном заявлении министров.

Они призвали к немедленному и длительному перемирию, которое позволит оказать широкую, немедленную и беспрепятственную гуманитарную помощь.

Подписанты предупредили, что операция может нарушать международное гуманитарное право, а любые попытки аннексии или расширения поселений нарушают международное право.

Кроме того, отмечается, что в секторе Газа наблюдается “худший сценарий голода”, а правительство Израиля должно позволить международным гуманитарным организациям выполнять свою работу.

Главы МИД призвали группировку ХАМАС немедленно освободить всех заложников и обеспечить, чтобы они не подвергались жестокому обращению и унижению.

В ночь на 8 августа военно-политический кабинет Израиля принял решение о расширении военной операции в секторе Газа. Оно предусматривает, что израильская армия должна взять под контроль Газу и одновременно оказать гуманитарную помощь гражданскому населению за пределами зон боевых действий.

В июле СМИ писали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает аннексию территорий в секторе Газа.

