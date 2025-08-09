Укр Рус
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

П’ять країн засудили розширення військової операції Ізраїлю в Газі

П'ять країн засудили рішення Ізраїлю щодо розширення операції в Газі
Фото: Getty Images

Очільники МЗС Великої Британії, Німеччини, Італії, Австралії та Нової Зеландії у спільній заяві засудили рішення Ізраїлю розширити військову операцію в секторі Гази.

Про це йдеться у тексті заяви на сайті МЗС Німеччини.

Рішення Ізраїлю щодо Гази засудили п’ять країн

– Така операція погіршить катастрофічну гуманітарну ситуацію, поставить під загрозу життя заручників і ще більше збільшить ризик масового вигнання цивільного населення, – йдеться у спільній заяві міністрів.

Підписанти застерегли, що операція може порушувати міжнародне гуманітарне право, а будь-які спроби анексії або розширення поселень порушують міжнародне право.

Вони закликали до негайного і тривалого перемир’я, яке дозволить надати масштабну, негайну і безперешкодну гуманітарну допомогу.

Крім того зазначається, що у секторі Гази спостерігається “найгірший сценарій голоду”, а уряд Ізраїлю має дозволити міжнародним гуманітарним організаціям виконувати свою роботу.

Глави МЗС закликали угруповання ХАМАС негайно звільнити всіх заручників і забезпечити, щоб вони не зазнавали жорстокого поводження та приниження.

В ніч на 8 серпня військово-політичний кабінет Ізраїлю ухвалив рішення про розширення військової операції в секторі Гази. Він передбачає, що ізраїльська армія має взяти під контроль Газу і одночасно надати гуманітарну допомогу цивільному населенню за межами зон бойових дій.

У липні ЗМІ писали, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розглядає анексію територій у секторі Гази.

