П’ять країн засудили розширення військової операції Ізраїлю в Газі
Очільники МЗС Великої Британії, Німеччини, Італії, Австралії та Нової Зеландії у спільній заяві засудили рішення Ізраїлю розширити військову операцію в секторі Гази.
Про це йдеться у тексті заяви на сайті МЗС Німеччини.
– Така операція погіршить катастрофічну гуманітарну ситуацію, поставить під загрозу життя заручників і ще більше збільшить ризик масового вигнання цивільного населення, – йдеться у спільній заяві міністрів.
Підписанти застерегли, що операція може порушувати міжнародне гуманітарне право, а будь-які спроби анексії або розширення поселень порушують міжнародне право.
Вони закликали до негайного і тривалого перемир’я, яке дозволить надати масштабну, негайну і безперешкодну гуманітарну допомогу.
Крім того зазначається, що у секторі Гази спостерігається “найгірший сценарій голоду”, а уряд Ізраїлю має дозволити міжнародним гуманітарним організаціям виконувати свою роботу.
Глави МЗС закликали угруповання ХАМАС негайно звільнити всіх заручників і забезпечити, щоб вони не зазнавали жорстокого поводження та приниження.
В ніч на 8 серпня військово-політичний кабінет Ізраїлю ухвалив рішення про розширення військової операції в секторі Гази. Він передбачає, що ізраїльська армія має взяти під контроль Газу і одночасно надати гуманітарну допомогу цивільному населенню за межами зон бойових дій.
У липні ЗМІ писали, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розглядає анексію територій у секторі Гази.