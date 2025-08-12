Малюк розкрив деталі унікальної операції СБУ Павутина

Служба безпеки України вперше розповіла про закулісся масштабної та безпрецедентної операції Павутина, проведеної 1 червня 2025 року.

Про це розповів голова СБУ Василь Малюк в інтерв’ю телеканалу Ми-Україна.

За її результатами українські спецпризначенці змогли завдати нищівного удару по стратегічній авіації Росії, знищивши та пошкодивши 41 літак, що становить близько третини від загального парку.

Півтора року підготовки та легенда у Челябінську

Як повідомив Голова СБУ Василь Малюк, Павутина готувалася понад півтора року та включала унікальний симбіоз агентурної роботи й високотехнологічних рішень. Українські розвідники створили у Росії підставне логістичне підприємство в Челябінську, орендували офіс і склади буквально поруч із місцевим управлінням ФСБ, придбали п’ять вантажівок та найняли водіїв. Спершу ті возили звичайні вантажі, аби закріпити легенду і здобути довіру.

Через цю мережу українські спецслужби змогли доставити до тилу ворога 150 бойових FPV-дронів, а також спеціальні мисливські будиночки — автономні комплекси з батареями EcoFlow та сонячними панелями, які дозволяли безперервно заряджати дрони навіть у найсуворіших кліматичних умовах, коли температура падає нижче -40°C.

Удар по аеродромах та унікальна зброя

Дрони, за словами Малюка, мали кілька каналів зв’язку та були оснащені унікальною вибухівкою — по 1,6 кг спеціально розробленої суміші з кумулятивно-фугасним ефектом. Такий заряд пропалював корпус літака та вибухав вже всередині, завдаючи максимальних пошкоджень.

В операції брали участь найкращі оператори дронів Центру спецоперацій А СБУ. Керування та координація здійснювалися з пункту бойового управління в Україні, де безпосередньо перебував Президент Володимир Зеленський, який постійно цікавився деталями та підштовхував команду діяти максимально швидко.

Повернення команди та сувора секретність

Особлива увага приділялася безпечному виходу агентів з території РФ. Коли вантажівки з будиночками прибули до визначених аеродромів, українські агенти вже залишили країну. Малюк особисто подякував їм на одному з пунктів бойового управління.

Операція проводилася в режимі найвищої секретності — детальний план знало лише кілька осіб. Всі етапи були відпрацьовані так, щоб мінімізувати ризики для учасників та максимально вразити стратегічні ресурси ворога.

Удар по 41 літаку стратегічної авіації став безпрецедентним для сучасної війни та суттєво знизив здатність РФ здійснювати масовані ракетні атаки по Україні. Павутина вже увійшла в історію як приклад унікальної комбінації спецслужбових методів і новітніх технологій, що дозволили завдати ворогу відчутного стратегічного удару прямо в його тилу.

Нагадаємо, 1 червня 2025 року удари FPV-дронів СБУ пошкодили або знищили третину стратегічних літаків рф, що стало однією з найгучніших і найефективніших операцій українських спецслужб у війні. Вона завдала суттєвого удару по можливостях ворога та продемонструвала ефективність комплексного підходу — поєднання глибокої агентурної роботи з технологічними новаціями.

