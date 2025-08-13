США временно сняли санкции на транзакции РФ перед встречей Трампа с Путиным

Соединенные Штаты приняли решение временно снять часть санкционных ограничений в отношении финансовых операций России, если они необходимы для организации мирных переговоров, которые состоятся на Аляске 15 августа. Это решение будет действовать до 20 августа.

Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

США сняли часть санкций с РФ из-за саммита на Аляске

13 августа ведомство выдало специальную лицензию под названием Разрешение на операции, связанные со встречами между правительством США и правительством РФ на Аляске.

Сейчас смотрят

В документе уточняется, что разрешение предоставляется «в той мере, в какой оно необходимо».

Согласно условиям лицензии, операции, запрещенные постановлением о санкциях в отношении вредной иностранной деятельности России или Постановлением о санкциях, связанных с Украиной/Россией, разрешаются только в объеме, необходимом для проведения или поддержки встреч на территории штата Аляска.

Разрешение будет действовать еще пять дней после запланированных переговоров, то есть до 20 августа.

При этом лицензия не предусматривает разблокировку подсанкционного имущества или выполнение каких-либо других финансовых операций, не указанных в документе.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин согласились провести переговоры 15 августа в городе Анкоридж (штат Аляска).

Трамп предположил, что мирное соглашение между Россией и Украиной, вероятно, будет предусматривать “определенный обмен территориями для блага обеих сторон”.

По его словам, это может включать полный вывод украинских войск из Донецкой области и официальное признание Крыма как территории РФ.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет отдавать никому свои земли.

Лидеры стран ЕС поддержали позицию Киева. Они заявили, что путь к миру невозможно определять без участия Украины.

13 августа Зеленский сообщил, что во время видеоконференции с Дональдом Трампом, лидерами ЕС и генсеком НАТО было согласовано пять принципов для завершения войны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.