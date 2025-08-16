В Волгограде пожар на НПЗ: небо затянул густой черный дым

Жители российского города Волгоград сообщают о столбе густого черного дыма в районе нефтеперерабатывающего завода.

Об этом пишут ряд российских Telegram-каналов.

Пожар на НПЗ в Волгограде

Перед пожаром на НПЗ в Волгограде Росавиация информировала о временных ограничениях воздушного пространства. Его закрывали почти на 2 часа. Также в городе объявляли воздушную тревогу.

Официальных объяснений причин задымления пока нет.

Однако несколько Telegram-каналов сообщил, что речь идет якобы о “плановом сбросе нефтепродукта для дальнейшего ремонта емкостей”.

В то же время пользователи в комментариях пишут, что “пожарные туда мчатся планово или их забыли предупредить?”.

Украинский журналист Денис Казанский назвал версию о “плановом сбросе нефтепродукта” новым шедевром от создателей “хлопка” и “компактного урожая”.

Волгоград, задимлення на НПЗ pic.twitter.com/MZVkX5FaQt — Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) August 16, 2025

Накануне в Рязанской области России произошел взрыв в пороховом цехе завода Эластик, который специализируется на производстве оружия и боеприпасов.

В результате инцидента есть погибшие и десятки пострадавших.

