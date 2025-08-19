AFP: Путін запропонував провести зустріч у Москві, Зеленський відмовився

18 серпня російський диктатор Володимир Путін у розмові з Дональдом Трампом запропонував провести зустріч із Володимиром Зеленським у Москві.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на AFP.

Путін запропонував зустрітись із Зеленським у Москві: що відомо

Проінформовані джерела розповіли, що Трамп озвучив пропозицію Путіна щодо зустрічі у РФ європейським партнерам та президенту України на переговорах у Білому домі.

За даними видання, європейські лідери та Зеленський відхилили пропозицію Кремля і почали обговорювати інші можливі варіанти для проведення двосторонньої зустрічі.

Наразі точну локацію проведення переговорів ще не визначали.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін постане перед важкою ситуацією, якщо не співпрацюватиме у мирному процесі щодо України.

Водночас Трамп стверджує, що президент України Володимир Зеленський повинен проявити певну гнучкість і зробити те, що повинен. Як зазначив президент США, для танго нібито потрібні двоє, коментуючи можливі переговори Путіна і Зеленського.

Дональд Трамп наголосив, що просто хоче покласти край смертям українців і росіян.

