В РФ остановили энергоблок Нововоронежской АЭС и задерживаются десятки поездов

21 августа в результате атаки дронов в Воронежской области РФ поврежден энергообъект.

Из-за скачков напряжения отключили энергоблок №7 Нововоронежской АЭС, задерживаются десятки поездов.

Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев и местные Telegram-каналы.

Атака дронов в Воронежской области 21 августа: что известно

Губернатор Воронежской области Александр Гусев признал атаку на регион.

В Минобороны РФ утверждают, что якобы уничтожили семь беспилотников.

Там поражена тяговая электроподстанция, из-за этого задерживают 19 поездов.

Кроме того, энергоблок №6 Нововоронежской АЭС временно отключен из-за скачков напряжения.

По данным местных СМИ, повреждения энергообъекта являются критическими. Без электричества остались несколько сел.

Известно, что люди во время атаки не пострадали.

Напомним, что утром 21 августа российская армия нанесла комбинированный удар по территории Украины.

В результате атаки зафиксированы попадания в Луцке, Запорожье, Львове, Мукачеве и других городах.

