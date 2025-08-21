Укр Рус
У РФ зупинили енергоблок Нововоронезької АЕС та затримуються десятки поїздів

Атака дронів у Росії
Фото: Факти ICTV

21 серпня внаслідок атаки дронів у Воронезькій області РФ пошкоджено енергооб’єкт.

Через стрибки напруги відключили енергоблок №7 Нововоронезької АЕС, затримуються десятки поїздів.

Про це повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв та місцеві Telegram-канали.

Атака дронів у Воронезькій області 21 серпня: що відомо

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв визнав атаку на регіон.

У Міноборони РФ стверджують, що нібито знищили сім безпілотників.

Під прицілом безпілотників опинилася залізнична мережа регіону.

Там уражено тягову електропідстанцію, через це затримують 19 поїздів.

Окрім того, енергоблок №6 Нововоронезької АЕС тимчасово відключено через стрибки напруги.

За даними місцевих ЗМІ, ураження енергооб’єкта є критичними. Без електрики залишилися кілька сіл.

Відомо, що люди під час атаки не постраждали.

Нагадаємо, що вранці 21 серпня, російська армія завдала комбінованого удару по території України.

Унаслідок атаки зафіксовані вибухи у Луцьку, Запоріжжі, Львові, Мукачеві   та інших містах.

