В РФ углубляется топливный кризис: Москва ограничивает продажу бензина
В Российской Федерации углубляется топливный кризис, поэтому власти Москвы ввели ограничения на продажу бензина и срочно закупают топливо в Беларуси.
Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины вечером в четверг, 21 августа.
Обострение топливного кризиса в России
Как говорится в заявлении, Россия вынуждена срочно закупать топливо в Беларуси, которая увеличивает объемы поставок, используя сложившуюся ситуацию.
Топливный кризис в России распространился даже на Курильские острова. С 20 августа там введено ограничение на продажу бензина — не более 10 литров на одного человека. Это стало продолжением дефицита, который ранее охватил Крым, Забайкалье и Приморье.
В первую очередь топливо поставляется российским спецслужбам, экстренным службам и предприятиям.
Как отмечают в Службе внешней разведки Украины, для обычных граждан это стало очередным свидетельством того, что топливный кризис в России быстро обостряется.
В ночь на 21 августа дроны атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области РФ, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, в результате чего вспыхнул пожар.