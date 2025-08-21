У РФ поглиблюється паливна криза: Москва обмежує продаж бензину

У Російській Федерації поглиблюється паливна криза, тому влада Москви запровадила обмеження на продаж бензину та терміново закуповує пальне в Білорусі.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України ввечері у четвер, 21 серпня.

Загострення паливної кризи у Росії

Як йдеться у заяві, Росія змушена терміново закуповувати пальне в Білорусі, яка збільшує обсяги постачання, використовуючи відповідну ситуацію.

Паливна криза в Росії поширилася навіть на Курильські острови. З 20 серпня там запроваджено обмеження на продаж бензину – не більше 10 літрів на одну особу. Це стало продовженням дефіциту, що раніше охопив Крим, Забайкалля та Примор’я.

Першочергово пальне постачається російським спецслужбам, екстреним службам та підприємствам.

Як зазначають у Службі зовнішньої розвідки України, для звичайних громадян це стало черговим свідченням того, що паливна криза в Росії швидко загострюється.

У ніч на 21 серпня дрони атакували Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області РФ, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, внаслідок чого спалахнула пожежа.

