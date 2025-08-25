Трамп пригрозив Росії “дуже великими наслідками”
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія мусять самостійно вирішити, коли проводити саміт. Він додав, що спершу може відбутися двостороння зустріч Володимира Зеленського і Путіна.
Про це Трамп заявив у понеділок, 25 серпня, під час зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Чже Меном у Білому домі.
Двостороння зустріч Зеленського і Путіна
– Рішення – за ними, – наголосив президент США.
Він зауважив, що спершу президенти України та Росії мають провести двосторонню зустріч, в потім він теж “зможе взяти участь та закрити цю угоду”.
При цьому Трамп зазначив, що не може дати гарантії щодо проведення зустрічі Зеленського та Путіна.
– Я не знаю, зустрінуться вони чи ні. Вони хочуть, щоб я був на їхній зустрічі, – додав глава Білого дому.
Наслідки для РФ у разі проводження війни
Трамп також попередив, що для Росії “можуть бути дуже великі наслідки”, якщо вона не припинить війну в Україні.
Він додав, що “діятиме дуже рішуче”, якщо протягом наступних двох тижнів не буде досягнуто угоди про припинення бойових дій.
– Можуть бути дуже великі наслідки, але подивимося, що станеться. Можуть бути дуже великі наслідки, бо це те, що має закінчитися, – сказав президент США, коли його запитали, як довго він дозволить конфлікту тривати.
– Подивимося, що станеться протягом наступного тижня чи двох, а тоді я діятиму дуже рішуче, і якщо мені доведеться бути там, я буду там, і ми або укладемо угоду, або ні, – додав він.
Раніше Трамп заявив, що дасть президенту Росії Володимиру Путіну “кілька тижнів” після того, як закликав російського президента зустрітися з його українським колегою. Президент СЩА часто згадує про двотижневий термін.
Трамп також сказав про “неймовірну неприязнь” між Путіним і Володимиром Зеленським, але повторив, що хотів би, щоб вони зустрілися.
– Це дуже складно, це дуже особисте для них. Між цими двома чоловіками існує величезна особиста неприязнь, і нам доведеться це вирішити, – сказав він.