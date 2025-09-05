Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что страна будет и дальше покупать российскую нефть, несмотря на настойчивые требования президента США Дональда Трампа прекратить закупки.

Об этом пишет Bloomberg.

Индия будет покупать российскую нефть

— Откуда мы покупаем нефть, особенно когда речь идет о больших валютных расходах, где мы платим больше всего за импорт, мы должны решать, что для нас выгоднее. Мы, несомненно, будем покупать, — сказала Ситхараман в интервью телеканалу News18 в пятницу, 5 сентября.

Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой морским путем. Сниженные цены помогают стране, которая является третьей по объемам потребления нефти в мире, контролировать расходы на импорт.

Нью-Дели заявляет, что продолжит закупки до тех пор, пока это будет финансово целесообразно.

Администрацию Трампа такие действия возмутили: США повысили пошлины для Индии до 50% — один из самых высоких показателей в мире.

Министр торговли США Говард Латник в интервью Bloomberg TV повторил требование Белого дома прекратить закупки российской нефти.

Сегодня Трамп вновь раскритиковал Индию и Россию за укрепление связей с Китаем.

Напомним, 20 августа стало известно, что государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии после короткого перерыва начали покупать российскую нефть, несмотря на повышение тарифов на торговлю и шквал критики со стороны администрации президента США.

2 сентября Россия начала снижать цену на свою нефть для индийских покупателей, поскольку Нью-Дели сталкивается с давлением со стороны США.

