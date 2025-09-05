Міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман заявила, що країна й надалі купуватиме російську нафту, попри наполегливі вимоги президента США Дональда Трампа припинити закупівлі.

Про це пише Bloomberg.

Індія надалі купуватиме російську нафту

– Звідки ми купуємо нафту, особливо коли йдеться про великі валютні витрати, де ми платимо найбільше за імпорт, ми повинні вирішувати, що для нас вигідніше. Ми, безсумнівно, купуватимемо, – сказала Сітхараман в інтерв’ю телеканалу News18 у п’ятницю, 5 вересня.

Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, що постачається морським шляхом. Знижені ціни допомагають країні, що є третьою за обсягами споживання нафти у світі, контролювати витрати на імпорт.

Нью-Делі заявляє, що продовжить закупівлі доти, доки це буде фінансово доцільним.

Адміністрацію Трампа такі дії обурили: США підвищили мита для Індії до 50% – один з найвищих показників у світі.

Міністр торгівлі США Говард Латнік у інтерв’ю Bloomberg TV повторив вимогу Білого дому припинити закупівлі російської нафти.

Сьогодні Трамп знову розкритикував Індію та Росію за посилення зв’язків із Китаєм.

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що державні нафтопереробні заводи Індії після короткої перерви почали купувати російську нафту, попри підвищення тарифів на торгівлю та шквал критики з боку адміністрації президента США.

2 вересня Росія почала знижувати ціну на свою нафту для індійських покупців, оскільки Нью-Делі стикається з тиском з боку США.

