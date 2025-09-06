Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Тимору-Лешті Жозе Рамушем-Ортою та запросив його відвідати Київ.

Про це грала держави повідомив у соцмережі Х.

Зеленський запросив відвідати Київ президента Тимору-Лешті

Президент України запросив Жозе Рамуша-Орту відвідати Київ та взяти участь у Саміті перших леді та джентльменів.

Глава держави подякував президенту Тимору-Лешті за послідовну підтримку України.

– Подякував за послідовну підтримку України та важливості досягнення реального миру для наших людей, – написав Зеленський.

Сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин, зокрема у сферах торгівлі та економіки. Також підняли тему глобальної продовольчої безпеки.

– Попри війну, Україна продовжує допомагати тим, хто цього потребує, та залишається гарантом продовольчої безпеки, – додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський повідомив про змістовну розмову з прем’єр-міністром Словаччини, під час якої були обговорені ключові теми – те, що принципово для України, і те, що принципово для Словаччини.

Також президент повідомив, що поінформував Роберта Фіцо про розмову із президентом США Дональдом Трампом, а також про роботу з лідерами Коаліції охочих для наближення миру й гарантування безпеки України, про безпекову архітектуру для Європи.

