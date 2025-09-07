Силы специальных операций Украины в сотрудничестве с российским движением сопротивления Черная искра уничтожили ключевую установку первичной переработки нефти на Ильском НПЗ в Краснодарском крае России.

Уничтожена установка переработки нефти на Ильском НПЗ

Как сообщают ССО, операция была проведена в ночь на 7 сентября совместно с ячейкой сопротивления Черная искра.

Специальные действия были направлены на стратегическое нефтеперерабатывающее предприятие — Ильский НПЗ им. А.А. Шамара.

По данным ССО, около 02:00 была уничтожена установка ЕЛОУ-AT-6 — ключевой узел, обеспечивающий работу всего завода.

Речь идет о комплексе первичной нефтепереработки мощностью до 6 млн тонн сырой нефти в год.

Он занимается обезвоживанием, обессоливанием и дальнейшей разгонкой на фракции для производства бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов.

В ССО подчеркнули, что враг “неизбежно и в дальнейшем будет нести потери за свою агрессию” и пообещали “новые нестандартные сюрпризы”.

Ильский НПЗ является одним из ключевых перерабатывающих объектов в Краснодарском крае.

Поражение первичной установки может временно снизить его производственные мощности. Независимого подтверждения последствий удара с российской стороны на момент публикации нет.

Ранее в Генштабе сообщали, что этой ночью Силы обороны поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию 8-Н в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ.

Ночью 29 августа подразделения Сил обороны нанесли комплексное огневое поражение по линейно-производственной станции в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области России.

Станция перекачивала дизельное топливо через магистральные нефтепродуктопроводы, в частности для нужд российских оккупационных войск.

