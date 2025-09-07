Сили спеціальних операцій України у співпраці з російським рухом опору Чорна іскра знищили ключову установку первинної переробки нафти на Ільському НПЗ у Краснодарському краї Росії.

Знищено установку переробки нафти на Ільському НПЗ

Як повідомляють ССО, операцію провели у ніч на 7 вересня разом з осередком опору Чорна іскра.

Спеціальні дії були спрямовані на стратегічне нафтопереробне підприємство – Ільський НПЗ ім. А.А. Шамара.

За даними ССО, близько 02:00 було знищено установку ЄЛОУ-AT-6 – ключовий вузол, що забезпечує роботу всього заводу.

Йдеться про комплекс первинної нафтопереробки потужністю до 6 млн тонн сирої нафти на рік.

Він займається зневодненням, знесоленням та подальшою розгонкою на фракції для виробництва бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів.

У ССО наголосили, що ворог “неминуче й надалі зазнаватиме втрат за свою агресію” та пообіцяли “нові нестандартні сюрпризи”.

Ільський НПЗ є одним із ключових переробних майданчиків у Краснодарському краї.

Ураження первинної установки може тимчасово знизити його виробничі потужності. Незалежного підтвердження наслідків удару з російського боку на момент публікації немає.

Раніше у Генштабі повідомляли, що цієї ночі Сили оборони уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію 8-Н у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ.

Уночі проти 29 серпня підрозділи Сил оборони завдали комплексного вогневого ураження по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області Росії.

Станція перекачувала дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ.

