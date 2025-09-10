В НАТО активировали статью 4 в связи с вторжением российских дронов в Польшу.

Об этом сообщил спикер польского правительства Адам Шлапка в эфире Polsat News.

НАТО активировало статью 4: что известно

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что после проникновения российских беспилотников в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября Варшава официально попросила НАТО задействовать статью 4 Договора.

Он отметил, что хотя Польша ценит все проявления солидарности, одних слов недостаточно, и Варшава будет просить гораздо большей поддержки от союзников.

Туск рассказал, что этой ночью польские военные зафиксировали 19 вторжений в воздушное пространство Польши, четыре дрона удалось сбить.

Большое количество дронов залетело из Беларуси.

— Граница пересечена, и ситуация стала несравненно опаснее, чем раньше. Эта ситуация приближает нас к открытому конфликту как никогда со времен Второй мировой войны, — заявил премьер.

Как отмечает The Guardian, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал реакцию НАТО на инцидент в Польше «очень успешной» и заявил о готовности союза защищать каждый сантиметр своей территории.

— Мое четкое послание Путину: остановите войну в Украине, прекратите эскалацию и перестаньте нарушать воздушное пространство союзников. Знайте, что мы готовы, что мы бдительны и что мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО, — заявил Рютте.

Стоит отметить, что статья 4 Североатлантического договора предусматривает, что государства-члены могут инициировать консультации, когда территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон оказываются под угрозой.

Это не означает автоматического военного ответа, но позволяет обсудить ситуацию с союзниками.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об обращении к странам-членам НАТО для консультаций в соответствии со статьей 4 из-за нарушения российскими дронами воздушного пространства страны.

По его словам, инцидент показывает, что Польша ближе к вооруженному конфликту, чем когда-либо со времен Второй мировой войны.

