В Польше найдены обломки семи дронов и фрагмент одной ракеты после российской атаки в ночь на 10 сентября.

Об этом сообщает польское издание Onet со ссылкой на пресс-секретаря Министерства внутренних дел Каролину Галецкую.

Атака на Польшу 10 сентября: что известно

— Мы нашли семь беспилотников и один фрагмент ракеты, — сообщила пресс-секретарь МВД.

Осколки снаряда неизвестного происхождения обнаружены возле села Выгалев в Парчевском повете Люблинского воеводства.

По одному дрону нашли в селах Чешники (Замойский уезд), Чосновка (Бело-Подляский уезд), Вирики Воля (Влодавский уезд), Колония Кривоверба (Парчевский уезд), Выгалов (Парчевский уезд), Вогинь (Радзинский уезд) в Люблинском воеводстве.

Фрагменты российских БпЛА также были найдены в Мнышкове (Опочненский уезд, Лодзинское воеводство) и Олесно (Эльблонгский уезд, Варминско-Мазурское воеводство).

Кроме того, в селе Вирики Воля зафиксировано повреждение дома в результате попадания российского беспилотника.

Ранее президент Зеленский сообщил, что, по обновленным данным, этой ночью в общей сложности около двух десятков российских дронов могли нарушить воздушное пространство Польши.

По меньшей мере два российских дрона использовали воздушное пространство Беларуси для проникновения на территорию Польши.

Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи

