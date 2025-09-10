В Польше найдены обломки семи дронов и фрагмент одной ракеты после российской атаки в ночь на 10 сентября.

Об этом сообщает польское издание Onet со ссылкой на пресс-секретаря Министерства внутренних дел Каролину Галецкую.

Атака на Польшу 10 сентября: что известно

— Мы нашли семь беспилотников и один фрагмент ракеты, — сообщила пресс-секретарь МВД.

Осколки снаряда неизвестного происхождения обнаружены возле села Выгалев в Парчевском повете Люблинского воеводства.

По одному дрону нашли в селах Чешники (Замойский уезд), Чосновка (Бело-Подляский уезд), Вирики Воля (Влодавский уезд), Колония Кривоверба (Парчевский уезд), Выгалов (Парчевский уезд), Вогинь (Радзинский уезд) в Люблинском воеводстве.

Фрагменты российских БпЛА также были найдены в Мнышкове (Опочненский уезд, Лодзинское воеводство) и Олесно (Эльблонгский уезд, Варминско-Мазурское воеводство).

Кроме того, в селе Вирики Воля зафиксировано повреждение дома в результате попадания российского беспилотника.

Ранее президент Зеленский сообщил, что, по обновленным данным, этой ночью в общей сложности около двух десятков российских дронов могли нарушить воздушное пространство Польши.

По меньшей мере два российских дрона использовали воздушное пространство Беларуси для проникновения на территорию Польши.

