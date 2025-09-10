У НАТО активували статтю 4 у зв’язку з вторгненням російських дронів у Польщу.

Про це повідомив речник польського уряду Адам Шлапка в ефірі Polsat News.

НАТО активувало статтю 4: що відомо

Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що після проникнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня Варшава офіційно попросила НАТО задіяти статтю 4 Договору.

Він зазначив, що хоча Польща цінує всі вияви солідарності, одних слів недостатньо, і Варшава проситиме набагато більшої підтримки від союзників.

Туск розповів, що цієї ночі польські військові зафіксували 19 вторгнень у повітряний простір Польщі, чотири дрони вдалося збити.

Велика кількість дронів залетіла з Білорусі.

— Межа перейдена, і ситуація стала незрівнянно небезпечнішою, ніж раніше. Ця ситуація наближає нас до відкритого конфлікту як ніколи з часів Другої світової війни, – заявив прем’єр.

Як зазначає The Guardian, генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав реакцію НАТО на інцидент в Польщі “дуже успішним” та заявив про готовність союзу захищати кожен сантиметр своєї території.

— Моє чітке послання Путіну: зупиніть війну в Україні, припиніть ескалацію і припиніть порушувати повітряний простір союзників. Знайте, що ми готові, що ми пильні та що ми захищатимемо кожен сантиметр території НАТО, – заявив Рютте.

Варто зазначити, що стаття 4 Північноатлантичного договору передбачає, що держави-члени можуть ініціювати консультації, коли територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої зі сторін опиняються під загрозою.

Це не означає автоматичної військової відповіді, але дає змогу обговорити ситуацію з союзниками.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про звернення до країн-членів НАТО для консультацій згідно зі статтею 4 через порушення російськими дронами повітряного простору країни.

